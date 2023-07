Calciomercato Milan – Fissato il giorno dell’arrivo in Italia di Musah

Milan, Yunus Musah sarà in Italia lunedì

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', inoltre, sarebbe già stato fissato il giorno dell'arrivo di Yunus Musah in Italia. Se tutto dovesse andare per il verso giusto lo statunitense dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 31 luglio, per poi svolgere le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto. LEGGI ANCHE: Milan, gesto d'amore di Musah per il Diavolo >>>