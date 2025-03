Negli ultimi tempi il nome di Luis Diaz è stato spesso accostato al Milan , anche se il suo arrivo è legato ad una condizione, che dovrebbe necessariamente verificarsi. L'attaccante esterno colombiano, infatti, è in scadenza di contratto con il Liverpool e sembra davvero lontano da un prolungamento in vista della prossima stagione. Già non era vicino prima, figurarsi ora. Dall'arrivo di Arne Slot l'ex Porto non ha trovato tanto spazio e sta facendo fatica ad imporsi. Tutti elementi che lo avvicinano sempre di più all'addio dai 'Reds'.

Calciomercato Milan, arriva Luis Diaz: sì, ma ad una sola condizione

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Antena 2'. Secondo quanto riferito, infatti, ci sarebbero al momento cinque possibili destinazioni per Luis Diaz in caso di addio dal Liverpool, molto probabile. Trattasi del Manchester City, del PSG, del Barcellona e dell'Arabia Saudita. La quinta possibilità, si legge, sarebbe il Milan. Il suo approdo in rossonero, però, sarebbe possibile solo ad una condizione dal momento in cui al momento il Diavolo parte decisamente indietro. Questa coinciderebbe con l'addio di Rafael Leao, che aprirebbe una porta all'arrivo del colombiano.