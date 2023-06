Calciomercato Milan – Confermato: abbandonata la pista Arnautovic

Tuttavia, i nuovi responsabili del mercato rossonero, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani , avrebbero posto il loro veto sull'ingaggio del classe '89. Il cui profilo - per questioni anagrafiche - non sarebbe perfettamente in linea con il progetto portato avanti da Gerry Cardinale .

Calciomercato Milan - nessun nuovo contatto per Arnautovic

Come si legge infatti sull'edizione odierna di Tuttosport, non sarebbero previsti ulteriori nuovi contatti tra il Milan e il Bologna riguardanti il trasferimento di Arnautović in maglia rossonera in questa finestra di calciomercato estivo. Non a caso, Moncada e Furlani sarebbero già al lavoro su altri profili ritenuti idonei al nuovo progetto del Diavolo. Addio Berlusconi, 10 sue frasi celebri >>>