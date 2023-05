Calciomercato Milan – Arnautovic ha dato la priorità al Diavolo | News

Uno dei reparti in cui il Milan ha intenzione di intervenire in maniera netta nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente l'attacco. Al momento, infatti, l'unico certo di rimanere a Milano sarebbe Olivier Giroud . Zlatan Ibrahimovic potrebbe salutare definitivamente al termine della stagione, dati i troppi problemi fisici accusati negli ultimi mesi, mentre per Ante Rebic e Divock Origi il futuro sembra essere lontano da Milanello .

Marko Arnautovic ha dato priorità al Milan

A tal proposito, uno dei nomi accostati al Diavolo per il reparto avanzato è stato quello di Marko Arnautovic, rinato nella sua esperienza a Bologna dopo anni di difficoltà. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, la priorità dell'attaccante austriaco rimane quella di un trasferimento al Milan, con il quale ci sono stati ancora dei contatti. Il centravanti sta bene con i felsinei, ma pensa sia arrivato il momento giusto per il grande salto.