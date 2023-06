Calciomercato Milan – Pioli chiede una punta: ecco i nomi in ballo

Il Milan vuole almeno un attaccante nel calciomercato estivo. Stefano Pioli ne ha bisogno per far rifiatare Olivier Giroud. Il casting

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, in vista del calciomercato estivo, al Milan di Stefano Pioli - che attende rinforzi per potenziare la sua squadra - serva almeno un centravanti che possa supportare Olivier Giroud. Il francese, classe 1986, infatti non può vivere una stagione come ha trascorso l'ultima, ovvero da unica punta utile alla causa.