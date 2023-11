Calciomercato Milan – Terzino destro: ecco l’idea di Furlani e Moncada

Il Milan nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe essere tra i club più attivi, esattamente come avvenuto nel corso dell'ultima finestra estiva. Il Diavolo, al momento, avrebbe maggiore necessità di intervenire in alcuni reparti in modo particolare e per motivi diversi. Quello che sembra essere certo, comunque, è che la dirigenza rossonera lavorerà in modo da rinforzare al meglio la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli .

Ad oggi il Milan avrebbe bisogno, sicuramente, di un difensore centrale, dati gli infortuni, pesanti, di Marco Pellegrino e di Pierre Kalulu. I due rimarranno fuori per diversi mesi e questo costringerebbe il club rossonero a ricorrere alle occasioni di calciomercato per evitare di trovarsi con la coperta corta in caso di altri eventuali forfait. Non solo, perché le prestazioni non indimenticabili di Luka Jovic e Noah Okafor avrebbero reso evidenti le lacune in attacco. E l'arrivo di un vice Olivier Giroud sembra essere in cima alla lista della dirigenza.