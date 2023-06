Calciomercato Milan – Pimenta su Arda Guler: “Molti club lo vogliono”

Calciomercato Milan - Il Diavolo punta Arda Guler

Alla sola età di 18 anni, Guler è già uno dei nomi più gettonati e chiacchierati in quest'inizio di calciomercato estivo. A tal proposito, il Milan di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sembrerebbe in pole per acquisire le prestazioni del classe 2005, il quale ha una clausola rescissoria di "appena" 17,5 milioni di euro. Visto il suo enorme potenziale espresso con tra l'altro ampi margini di crescita, se quest'operazione dovesse verificarsi, il Diavolo si ritroverebbe fra le mani uno dei maggiori talenti calcistici in circolazione. Milan, Openda piace ma è difficile: i due motivi >>>