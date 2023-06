Calciomercato Milan – Diavolo tentato da Güler: su di lui mezza Europa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermata su Arda Güler . Spiegando come il nome del fantasista turco, classe 2005 , sia sul taccuino dei club di mezza Europa . Tra i quali, il nuovo Diavolo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada , che vogliono regalare al tecnico Stefano Pioli un giocatore in linea con le policy societarie: giovane, futuribile, rivendibile.

Calciomercato Milan: Güler stuzzica il Diavolo di Furlani e Moncada

Sotto contratto con il Fenerbahçe fino al 30 giugno 2025, Güler può però andare via per 17,5 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria inserita nel suo accordo con i gialloblu di Istanbul. Se non fosse stato per la presenza della clausola, il suo trasferimento avrebbe scatenato un'asta. Al contrario, la partita si giocherà su una 'scacchiera' dominata dall'ingaggio e dalla progettualità.