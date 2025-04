In casa Milan sembra che si sia aperta una porta per l'addio di Mike Maignan. Il portiere francese è sempre stato considerato un punto fermo della rosa, al punto che i rossoneri sono giunti ad un accordo per il rinnovo del contratto. Questo, però, esiste da mesi, ma la firma non è ancora arrivata, anche perché le parti si sono prese del tempo per riflettere. Non solo, perché al di là del livello eccelso che ha sempre espresso, il transalpino qualche passaggio a vuoto lo ha avuto in stagione e, quindi, una sua cessione non è assolutamente da escludere. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Caught Offside'.