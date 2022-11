Calciomercato Milan – Aouar, il retroscena che nessuno conosceva

Se si parla di calciomercato in entrata del Milan in questo momento sono due i nomi che fanno capolino rispetto a tutti gli altri, Hakim Ziyech e Houssem Aouar. Si tratta dei due calciatori più vicini a poter indossare la maglia rossonera nei prossimi mesi, anche se entrambe le trattative non sono così semplici come potrebbero sembrare.