Calciomercato Milan – Centrocampo, Aouar il nome giusto per gennaio

Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione, al Milan nel calciomercato di gennaio 2023? Possibile. Ma c'è tanta concorrenza

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Houssem Aouar, classe 1998, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione. Potrebbe essere lui, infatti, il rinforzo giusto per gennaio per un Diavolo alla ricerca di un cambio all'altezza per Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer.

Calciomercato Milan, Aouar per rinforzare la mediana di Pioli — Il Milan apprezza molto Aouar e non è scoraggiato dalla folta concorrenza per un giocatore di valore che, oltretutto, andrà in scadenza di contratto con l'OL il prossimo 30 giugno 2023 e che, pertanto, inevitabilmente ha una schiera di ammiratori pronti a prenderlo quando sarà svincolato, a parametro zero e libero di firmare con chi vorrà.

Così come ha fatto con la Premier League inglese, però, anche con la Ligue 1 francese il club di Via Aldo Rossi è spesso andato in proficua esplorazione ed anche sul giocatore transalpino Paolo Maldini e Frederic Massara si sono mossi per tempo. L'idea del Milan è quella di prelevare Aouar dall'Olympique Lione già nel calciomercato di gennaio, pagando un piccolo indennizzo economico.

L'OL, attualmente, valuta il cartellino del suo giocatore, valido ancora per 7 mesi, circa 8 milioni di euro. Cifra che, però, potrebbe scendere ancora, favorendo, dunque, l'operazione da parte dei rossoneri.