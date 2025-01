Milan, consigli per gli acquisti: Anguissa difficile. E Conte può …

Dopo qualche voce in passato, recentemente non è mai stato accostato al Milan, ma Franck Zambo-Anguissa potrebbe essere annoverato tra i probabili acquisti del club rossonero nel prossimo calciomercato? Il mediano camerunense, infatti, qualche estate fa aveva riscontrato l'interesse della società di via Aldo Rossi. Poi, però, è arrivato il Napoli su di lui e il resto è storia. Uno scudetto da protagonista, diverse stagioni ad alto livello e il possibile rinnovo. Da qualche settimana si parla infatti del prolungamento vicino, anche se a conti fatti l'annuncio ancora non è arrivato. E per il Diavolo potrebbe essere una suggestione?