Calciomercato Milan – Retroscena Anguissa: ecco perché è andato a Napoli

CALCIOMERCATO MILAN

André-Franck Zambo Anguissa (centrocampista Napoli) | Serie A News (Getty Images)

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense classe 1995 oggi in forza al Napoli, come si ricorderà, era un obiettivo di calciomercato del Milan nell'estate 2021. Il Diavolo, alla ricerca di un centrocampista di peso che potesse dare il cambio a Franck Kessié, aveva pensato a lui, che, all'epoca, militava nel Fulham, in Inghilterra.

Questo gradimento da parte dei rossoneri per Anguissa è stato confermato, nelle ultime ore, dai colleghi de 'L'Équipe'. Anguissa, infatti, era elemento nel mirino di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Il Diavolo, poi, non presentò alcuna offerta per lui e il Napoli, allora, ne approfittò, strappando ai 'Cottagers' condizioni economiche favorevoli.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri, infatti, lo prese in prestito per 600mila euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Un'opzione regolarmente esercitata qualche mese fa. Oggi il Napoli si gode Anguissa: finora, in stagione, ha segnato 3 gol e fornito 5 assist in 11 partite tra Serie A e Champions League.