Calciomercato Milan – Andrà via Hauge per finanziare Vlasic: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic può arrivare in rossonero soltanto con la partenza di Jens Petter Hauge

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrà mettere le mani su Nikola Vlasic, obiettivo rossonero per la trequarti, non appena sarà ufficialmente ceduto Jens Petter Hauge. Lo ha riferito 'Sport Mediaset'.

Hauge è in uscita dal club di Via Aldo Rossi dopo soltanto una stagione. L'esterno offensivo norvegese, classe 1999, è ad un passo dall'Eintracht Francoforte. Per 'SportMediaset', i tedeschi avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro. Cifra ritenuta sufficiente dal Milan per privarsi dell'ex Bodø/Glimt. E necessaria per poter sferrare l'assalto a Vlasic.

Sul trequartista croato, classe 1997, c'è lo Zenit. Il club di San Pietroburgo avrebbe presentato un'offerta di 25 milioni di euro al CSKA Mosca per strapparle Vlasic in questa sessione di calciomercato in un 'derby' tutto russo. Il Milan, però, potrebbe pareggiare la proposta dello Zenit con i soldi di Hauge.

Forte, ovviamente, della predilezione del calciatore, che, in rossonero, ritroverebbe l'amico e compagno in Nazionale, Ante Rebic. Intanto il Milan pensa a un nuovo offensivo. Le ultime