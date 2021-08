Calciomercato Milan – Hauge sempre più vicino all’Eintracht | PM News

Jens Petter Hauge lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato. Molto vicino l'accordo con l'Eintracht. Il retroscena odierno

Daniele Triolo

Il Milan è sempre più vicino alla cessione di Jens Petter Hauge in questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante norvegese, classe 1999, lascerà dunque i rossoneri dopo una sola stagione. Acquistato nell'ottobre 2020 dal Bodø/Glimt per 5 milioni di euro, il numero 15 rossonero sembra destinato a proseguire la sua carriera in Bundesliga.

L'Eintracht Francoforte, che si era visto respingere dal Milan una prima offerta per Hauge di 8 milioni di euro bonus inclusi, ha infatti rilanciato in queste ore. La proposta delle 'Aquile', da questa stagione allenate da Oliver Glasner, adesso si avvicina moltissimo a quelle che erano le richieste originarie del club di Via Aldo Rossi.

Partito da una valutazione di 15 milioni di euro per cedere Hauge in questo calciomercato estivo, il Milan era poi sceso sui 12-13 milioni di euro. La nuova offerta dell'Eintracht per Hauge è di 12 bonus inclusi. Dialoghi avanzati tra le parti, il giocatore potrebbe presto partire alla volta della sua nuova destinazione.

Secondo quanto abbiamo raccolto in redazione, infatti, Hauge avrebbe già salutato lo staff tecnico del Milan e si prepara, quindi, alla sua nuova avventura. Ironia della sorte, sempre con una squadra rossonera. Lascerà il Diavolo con 5 gol in 24 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Buona fortuna, JP, per il resto della tua carriera. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>