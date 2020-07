Calciomercato Milan – Anche Donnarumma verso il rinnovo: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nell’incontro che ci sarà nelle prossime ore tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera per parlare del futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade la prossima settimana, si parlerà inevitabilmente anche di quello di Gigio Donnarumma. Il portiere campano, sempre più leader della squadra di Stefano Pioli, ha da tempo espresso la sua volontà di restare in rossonero anche in futuro.

E dello stesso parere è anche il Milan che mercoledì sera ha ammirato il suo portiere parare il quarto rigore in campionato – record della storia rossonera – a cui va aggiunto anche quello in Coppa Italia contro Cristiano Ronaldo. La base economica del nuovo contratto dovrebbe partire dagli attuali 6 milioni percepiti dal classe 1999 a cui però andranno ad aggiungersi importanti bonus legati agli obiettivi della squadra (come il piazzamento in zona Champions la prossima stagione).

Rimane un ostacolo. Mino Raiola vorrebbe inserire una clausola rescissoria, per altro nemmeno troppo alta (meno di 50 milioni), mentre il Milan sarebbe contrario. Su questo punto le parti discuteranno e cercheranno di trovare un’intesa comune. Intanto, Gigio contro il Cagliari indosserà ancora la fascia da capitano vista l’assenza di Romagnoli e disputerà la gara 203 in rossonero. L’obiettivo del portiere campano è il clean sheet numero 13 in campionato.

Ritiro fissato al 20 agosto, dove al suo fianco ritroverà Pepe Reina e non più Asmir Begovic.

