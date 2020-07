Donnarumma, 4 rigori parati in un campionato: record nella storia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera Gigio Donnarumma ha parato a Gonzalo Maroni il suo quarto calcio di rigore in campionato. Nessuno nella storia del Milan era riuscito in passato a raggiungere un risultato del genere. Il dato è ancora più incredibile se si pensa che il classe 1999 ne ha parati 5 in stagione, perché va aggiunto anche il penalty toccato in maniera decisiva a Cristiano Ronaldo, con la palla poi ribattuta dal palo.

