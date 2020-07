Sampdoria-Milan, la moviola: Rebic-Ramirez giallo da VAR

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Analizziamo dalle pagine della Gazzetta dello Sport la moviola del match di ieri sera tra Sampdoria e Milan terminato 1-4. Sul finire di primo tempo scintille tra Ante Rebic e Gaston Ramirez coi due che vanno faccia a faccia più volte e il croato che sembra colpire – in maniera leggerissima – la testa già bendata dell’uruguagio. L’arbitro Pasqua non vede nulla e dopo il dialogo col VAR – che in queste occasioni può intervenire solo per un rosso diretto – estrae il giallo solo all’indirizzo del rossonero, salvando Ramirez.

Nella ripresa giusto convalidare la rete a Calhanoglu inizialmente annullata da Pasqua per una spinta del turco a Vieira. Nel finale – dopo l’ausilio del VAR – corretto dare rigore ai blucerchiati per fallo di Kjaer su Bertolacci. Penalty poi parato da Donnarumma.

