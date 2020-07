Milan, senti Reina: “Non mi ritiro. Voglio giocare ancora due anni”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Si è chiusa la Premier League 2019/2020, poco fa è stata giocata la 38.a e ultima giornata del campionato inglese. Ha conquistato la salvezza all’ultima giornata invece l’Aston Villa di Pepe Reina, in prestito dal Milan.

Proprio Pepe Reina alla BBC, al termine della partita che ha ‘salvato’ la sua squadra, ha dichiarato: “Non appenderò i guanti. Mi sento come se avessi ancora due anni ad alto livello. Tornerò a Milano perché ho ancora un anno per il mio contratto”.

Ora l’Aston Villa potrebbe acquistare a titolo definitivo Pepe Reina (attualmente in prestito). Con il club rossonero che risparmierebbe 7 milioni di euro lordi. Il portiere spagnolo ha infatti un contratto con il Milan fino al giugno 2021, ed uno stipendio in essere a 3,5 milioni di euro netti. Una cessione, probabilmente a zero, porterebbe il Milan a risparmiare sul suo ingaggio.

