Calciomercato Milan, anche il Chelsea piomba su Leao: fissato il prezzo

Nelle ultime ore è emersa un'interessante notizia che vedrebbe il Chelsea fortemente interessato a Rafael Leao, attaccante del Milan. Dell'interesse del Barcellona si era parlato a lungo nel corso della sessione estiva di calciomercato, così come si è detto che il lusitano è sempre stato intenzionato a rimanere in rossonero. Giorgio Furlani ha espressamente dichiarato in estate che il classe 1999 non sarebbe mai partito in estate neanche a fronte di clamorose offerte. Le cose, però, potrebbero cambiare soprattutto se nel corso di questi mesi il ragazzo non dovesse trovare spazio con tutta quell'abbondanza offensiva che ha il Diavolo.