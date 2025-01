Calciomercato Milan, anche Bennacer potrebbe partire. La novità

Calciomercato Milan , i rossoneri stanno vivendo questo mese di gennaio all'insegna dei tanti rumors di mercato. Tra possibili operazioni in entrata e in uscita, il Diavolo potrebbe andare incontro a due settimane di fuoco con una piccola rivoluzione per cercare di rimettere in piede la stagione. Al momento le voci più calde sono in attacco e in difesa, ma occhio anche al centrocampo. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, centrocampo: occhio alla posizione di Bennacer. L'Arabia...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'eventuale addio di Pavlovic dovrà essere compensato da un altro centrale in difesa, magari in prestito. Non solo la difesa, occhio anche al centrocampo perché l’obiettivo è rinforzare pure la mediana. La rosea parla di un giocatore che è stato vicino a lasciare i rossoneri in estate: se per Bennacer dovesse arrivare una proposta dalla Saudi Pro League, il Milan dovrà valutare e pensare al sostituto. La qualificazione alla prossima Champions il Milan non vuole assolutamente farsela sfuggire: per questioni di prestigio ed economici. Ecco perché la proprietà e la dirigenza, secondo la rosea, proveranno a fare il massimo per rinforzare la rosa in questa sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>