Calciomercato Milan – Rossoneri su Amrabat: si spera in uno sconto

Calciomercato Milan: Amrabat obiettivo dei rossoneri — La Fiorentina, però, non intende svendere l'ex calciatore dell'Hellas Verona e, per lasciarlo partire, chiede almeno 30 milioni di euro. Per ora, ha commentato il 'Corriere Fiorentino', nessuno dei club interessati al centrocampista classe 1996 si è avvicinato a questa cifra. Anche se, naturalmente, le manifestazioni di interesse per il marocchino di passaporto olandese non mancano.

Sulle tracce di Amrabat, in questa sessione di calciomercato, ci sarebbe dunque anche il Milan. Via Tonali, con Ismaël Bennacer a lungo infortunato, i rossoneri sono vicini a chiudere l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Ma servono altri due centrocampisti e, a tal proposito, avrebbero già mosso i primi passi concreti per il regista viola.

I viola vogliono 30 milioni: sarà fatto un tentativo con Commisso — I dirigenti del Milan, ha scritto il quotidiano toscano, avrebbero già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore per capire disponibilità e pretese economiche di Amrabat prima di sedersi, eventualmente, al tavolo delle trattative con i viola. Difficilmente il Diavolo potrà soddisfare le richieste del Presidente gigliato, Rocco Commisso, e spera in un piccolo sconto da parte sua.

Per il 'Corriere Fiorentino', ad ogni modo, il Milan farà un tentativo per Amrabat. Il fatto, comunque, che sul giocatore ci siano tante pretendenti (Barcellona, Atlético Madrid e Bayern Monaco, oltre a diverse squadre di Premier League), non può che contribuire ad un'asta. Per la felicità di Commisso.