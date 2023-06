Calciomercato Milan – Di Marzio: “Loftus-Cheek ai dettagli: le cifre”

Ruben Loftus-Cheek lascia il Chelsea per il Milan in questo calciomercato estivo. Ecco quanto costerà ai rossoneri il centrocampista inglese

Il Milan sta per piazzare uno dei suoi primi colpi di calciomercato in entrata: l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek , classe 1996 , centrocampista inglese che arriverà dal Chelsea a titolo definitivo . Ma quanto costerà, al club di Via Aldo Rossi, l'acquisizione dell'ex giocatore anche di Fulham e Crystal Palace ? Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport' esperto di mercato.

"Per il Milan si avvicina l'arrivo di Loftus-Cheek. I rossoneri e il Chelsea stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento. L'inglese arriverebbe per 18,5 milioni di pounds, bonus compresi", ha scritto Di Marzio sul suo sito web ufficiale. Di fatto, l'acquisto del giocatore costerà al Diavolo 21,5 milioni di euro inclusi i bonus per il club londinese. Icardi si offre al Milan: la risposta del club >>>