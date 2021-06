Calciomercato Milan – Alzato il pressing per Adli del Tolosa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Adli, esterno offensivo del Tolosa, può vestire la maglia rossonera per pochi milioni

Il Milan, alla ricerca di rinforzi in questa sessione estiva di calciomercato, ha alzato il pressing per Amine Adli, classe 2000, esterno offensivo del Tolosa, autore di 8 gol e 8 assist in 36 gare tra campionato e coppe nell'ultima stagione. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.