Calciomercato Milan – Alta concorrenza per Fofana

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina Tuttosport, sono tanti i club che hanno messo gli occhi su Wesley Fofana del Saint-Étienne. Lione, Leicester, ma anche Rennes e Monaco, tutte in fila per accaparrarsi il difensore francese di 19 anni. Da quanto filtra da fonti vicine al club biancoverde, tuttavia, non ci sarebbe l’intenzione del Saint-Étienne di privarsi anche di Fofana dopo aver ceduto Sabila all’Arsenal.

