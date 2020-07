Calciomercato Milan – Da Todibo a Fofana: le alternative a Milenkovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan cercherà necessariamente di rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione. Detto del rinnovo di Kjaer, il futuro di Musacchio, Duarte e Gabbia non è ancora definito, e il club rossonero cercherà almeno un altro centrale. Il nome in cima alla lista è quello di Nikola Milenkovic, ma costa parecchio. Le alternative sono quelle di Wesley Fofana, che il Saint-Étienne lascerà andare solo per un’offerta irrinunciabile, Jean-Clair Todibo, il quale non sarà riscattato dallo Schalke e tornerà al Barcellona, e infine Kristoffer Ajer del Celtic, che piace sempre al Leicester di Rodgers.

INTANTO IL MILAN IN SETTIMANA INCONTRERA’ MINO RAIOLA: I DETTAGLI>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓