Calciomercato Milan – In settimana incontro con Mino Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport, in settimana la dirigenza rossonera incontrerà Mino Raiola. Quello di ieri con Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma è stato, dunque, solo il prologo di quanto accadrà nei prossimi giorni quando il procuratore italo-olandese si recherà a Milano per parlare della strategia di rinnovo di entrambi i suoi assistiti. Ovviamente priorità inizialmente a Ibra, il cui contratto scade ad agosto, il quale ha dato la sua disponibilità a restare al Milan dopo la permanenza di Stefano Pioli.

