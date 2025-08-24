Calciomercato Milan, Allegri vuole Vlahovic! Doppio colpo con Harder?

Pianeta Milan
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha cercato di fare il punto sul Milan. Continuano le voci su Vlahovic, Harder e l'attacco
Emiliano Guadagnoli
Caos totale per quanto riguarda il calciomercato del Milan! Con l'affare Boniface che va verso il no (leggi qui), si riapre tutto. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha cercato di fare il punto sul Milan. Il piano sarebbe quello di prendere due attaccanti in questi ultimi giorni di agosto. Il nome nei pensieri di Allegri sarebbe sempre lo stesso, ovvero quello di Dusan Vlahovic!

Calciomercato Milan, Schira: "Allegri vuole una garanzia, Vlahovic!". I motivi per Harder. In difesa ...

"La storia è la stessa: Max Allegri vorrebbe un attaccante, che possa rappresentare una garanzia in Serie A. Il suo obiettivo principale rimane Dusan Vlahovic , che non è più centrale nei piani Juventus , anche se per ingaggiarlo bisogna fare uno sforzo economico sull'ingaggio". La prima scelta del tecnico rossonero, quindi, sarebbe sempre il giocatore della Juventus. E la pista Harder? Ecco il punto di Schira. 

"Nelle idee dirigenziali del Milan è il giovane talento da far crescere e che potenzialmente tra un paio d’anni possa valere il triplo dell’investimento iniziale, ma non è la garanzia di 15-18 gol che vuole Allegri". Schira ribadisce: "Il preferito di Max resta Vlahovic. Ecco perché l’orientamento del Milan è di prendere due attaccanti. Diciamo un usato sicuro e un emergente".

Milan, Modric si salva e poi? A centrocampo sorge un grande dubbio>>>

Poi un retroscena: "A Furlani piaceva molto Hojlund, ma ora il Napoli sta accelerando e soprattutto aprendo all’obbligo di riscatto (a Casa Milan non volevano andare oltre al prestito oneroso con diritto). Al tecnico livornese poi non dispiacerebbe un innesto dietro. Settimana calda. Il tempo stringe...".

