Calciomercato Milan, Allegri vuole Vlahovic! Doppio colpo con Harder?

"Nelle idee dirigenziali del Milan è il giovane talento da far crescere e che potenzialmente tra un paio d’anni possa valere il triplo dell’investimento iniziale, ma non è la garanzia di 15-18 gol che vuole Allegri". Schira ribadisce: "Il preferito di Max resta Vlahovic. Ecco perché l’orientamento del Milan è di prendere due attaccanti. Diciamo un usato sicuro e un emergente".