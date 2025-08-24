Calciomercato Milan, Allegri vuole Vlahovic! Doppio colpo con Harder?

"Nelle idee dirigenziali del Milan è il giovane talento da far crescere e che potenzialmente tra un paio d’anni possa valere il triplo dell’investimento iniziale, ma non è la garanzia di 15-18 gol che vuole Allegri". Schira ribadisce: "Il preferito di Max resta Vlahovic. Ecco perché l’orientamento del Milan è di prendere due attaccanti. Diciamo un usato sicuro e un emergente".
Poi un retroscena: "A Furlani piaceva molto Hojlund, ma ora il Napoli sta accelerando e soprattutto aprendo all’obbligo di riscatto (a Casa Milan non volevano andare oltre al prestito oneroso con diritto). Al tecnico livornese poi non dispiacerebbe un innesto dietro. Settimana calda. Il tempo stringe...".
