Calciomercato Milan – Ajer, possibile nuovo assalto rossonero: le ultime

Calciomercato Milan: nuovo tentativo per Ajer?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Kristoffer Ajer, il Milan nel destino? Domani sera, in occasione di Celtic-Milan di Europa League, il Diavolo di Stefano Pioli si troverà di fronte un avversario speciale. Si tratta proprio di Ajer, classe 1998, difensore centrale norvegese che i rossoneri hanno a lungo inseguito nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan si è spaventato dinanzi l’iniziale richiesta di 35 milioni di euro. Il prezzo, come rivelato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è poi sceso allorquando il Celtic è uscito ai turni preliminari di Champions League per mano degli ungheresi del Ferencváros. A quel punto, il Milan è tornato alla carica per Ajer, offrendo 15 milioni di euro al club scozzese tra prestito e riscatto.

Il Celtic, però, ha tenuto duro, non è mai sceso sotto la richiesta di 25 milioni di euro per il colosso scandinavo che, alla fine, è rimasto alla corte di Neil Lennon. Il quale, per inciso, considera Ajer un titolare fisso del suo Celtic, così come è stato nelle tre stagioni precedenti per altri manager. Fin qui, in stagione, Ajer ha giocato 13 delle 15 gare dei biancoverdi di Glasgow.

“Milan? Non voglio commentare troppo – ha commentato di recente lo stesso difensore centrale -. Attualmente ho un contratto con il Celtic e sono molto soddisfatto di questo”. Il giocatore, però, pensa a fare uno scatto in avanti nella sua carriera, a breve, ed il Milan resta sempre una delle pretendenti più interessate.

Possibile, dunque, un nuovo assalto rossonero per la prossima estate. Addirittura, già a gennaio, qualora la squadra di Pioli veleggiasse in zona Champions League ed avesse bisogno di ulteriori rinforzi nel reparto arretrato, visto anche che il danese Simon Kjær va verso i 32 anni e che Léo Duarte e Mateo Musacchio potrebbero partire. SI POTREBBE PESCARE ANCHE TRA GLI SVINCOLATI: LE ALTERNATIVE PLAUSIBILI >>>