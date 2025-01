Calciomercato Milan, Aguilar possibile colpo a zero. Ecco chi è e i dettagli

Calciomercato Milan, come scrive Nicolò Schira su X, i rossoneri sarebbero interessati a Enrique Aguilar, possibile colpo a zero. Il punto

Calciomercato Milan , a gennaio i rossoneri potrebbero muoversi molto, anche se al momento non ci sono ancora colpi o cessioni ufficiali. La squadra di Sergio Conceicao ha pareggiato contro il Cagliari e poi vinto con il Como, ma tra infortuni e buchi in rosa, serviranno colpi in entrata. Ecco l'ultimo nome da Nicolò Schira su X.

"Il contratto di Enrique Aguilar con il Salisburgo scade a giugno 2025". I rossoneri potrebbero essere molto interessati: "Il Milan ha chiesto informazioni per il giovane attaccante (nato nel 2007) come svincolato a luglio". Potrebbe essere un colpo importante per il futuro, magari per l'Under 23 rossonera, ovvero il Milan Futuro. Vedremo se da gennaio a giugno avremo ulteriori informazioni sulla punta. Aguilar è una punta centrale di un metro e 83 centimetri che ha già giocato con la prima squadra: 13 partite in Austria. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao indisposto per le interviste: ma il regolamento è chiarissimo>>>