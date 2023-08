Calciomercato Milan – Gli agenti di De Ketelaere incontrano l’Atalanta

In tutto ciò, però, manca un tassello. Se Atalanta e Milan hanno approcciato positivamente alla trattativa, stessa cosa non si può dire di De Ketelaere. Il classe 2001, infatti, non ha ancora detto sì al trasferimento ai bergamaschi e su questo proposito gli agenti del ragazzo stanno lavorando. Come riportato da Calciomercato.com, nelle prossime ore l'entourage di CDK potrebbe avere un confronto con la Dea così da prendere una decisione definitiva in merito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – “Ecco la richiesta per Krunic”