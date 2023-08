Calciomercato Milan – Incontro in vista con gli agenti di Colombo

Il Milan, nei prossimi giorni, avrebbe in programma un incontro con gli agenti dell'attaccante Lorenzo Colombo

Dopo un'ottima stagione al Lecce, il club pugliese aveva deciso di riscattare Lorenzo Colombo dal Milan. Il Diavolo, però, lo ha immediatamente contro-riscattato e il tecnico Stefano Pioli lo ha voluto portare in tournée negli USA per poterlo valutare. L'attaccante rossonero, comunque, continua ad avere tante pretendenti e a questo punto la società di via Aldo Rossi starebbe pensando di lasciarlo partire.