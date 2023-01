Calciomercato Milan – Riflessioni su Adli: ecco la decisione

Milan, si riflette sul futuro di Adli

Il futuro di Yacine Adli al Milan resta sempre in sospeso e potrebbe partire in prestito in questo calciomercato invernale. Le ultime voci lo davano molto vicino a un trasferimento in prestito verso la Sampdoria. Calciomercato.com dà gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Il Milan, si legge, non sarebbe convinto di lasciarlo partire e, pur se poco impiegato, preferirebbe tenerlo a Milanello per farlo acclimatare meglio e fargli fare esperienza ogni giorno, anche solo facendolo allenare con i campioni d'Italia in carica. Le riflessioni in casa rossonera andrerebbero avanti da tempo ma la scelta sarebbe ormai presa: almeno per quest'anno, Adli non si dovrebbe muovere. A meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di cambiare aria, cosa mai accaduta finora.