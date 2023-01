Calciomercato Milan – Adli può lasciare, panchina in Coppa Italia decisiva

Uno dei più deludenti in questa prima parte di stagione in casa Milan è senza dubbio Yacine Adli. Il centrocampista francese ha racimolato pochi minuti e quando è sceso in campo ha deluso parecchio. Sembrava che si fosse rigenerato durante il ritiro a Dubai, quando aveva trovato minuti nelle gambe, ma al ritorno non è riuscito ad imporsi.