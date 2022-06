Calciomercato Milan – Ipotesi di un nuovo prestito per Adli

Il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione è Yacine Adli, centrocampista acquistato dal Bordeaux la scorsa estate e rimasto in prestito in Francia per un anno

Carmelo Barillà

Il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione è Yacine Adli, acquistato dal Bordeaux la scorsa estate e rimasto in prestito in Francia. C'è grande curiosità attorno al centrocampista prelevato dai 'Girondini'. In un'annata disastrosa per il Bordeaux, Adli è stato uno tra i più positivi della squadra retrocessa in Ligue 2. Per lui una rete e 8 assist a referto.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', Adli verrà aggregato al gruppo di Stefano Pioli e valutato dal tecnico rossonero. Ma l'ipotesi che prende sempre più piede è quella di un nuovo prestito. Il classe 2000 potrebbe 'farsi le ossa' altrove come successo a Tommaso Pobega.

Adli, dunque, potrebbe essere girato ad una squadra di medio-bassa classifica per poi tornare a Milanello nella prossima stagione con un bagaglio d'esperienza maggiore e una minima conoscenza del calcio italiano.