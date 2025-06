Calciomercato Milan, addio anche per Tomori? In Premier League c’è la fila

Secondo quanto riportato dai colleghi di 'TBR Football', in questo senso, anche Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan. Ancora non ci sarebbe stata alcuna offerta, ma sarebbero tanti in club di Premier League interessati al centrale rossonero. Tra questi anche il Tottenham, il Newcastle dell'ex compagno di squadra Sandro Tonali, l'Everton, il West Ham e il Crystal Palace. In pole position, da quanto si apprende, ci sarebbero proprio le Eagles, ma come detto si tratta di un semplice interesse.