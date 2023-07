Calciomercato Milan – Diavolo, quanti addii nella giornata di ieri

Calciomercato estivo in pieno fermento per il Milan che ieri, 30 giugno, ha ufficialmente detto addio a tanti calciatori in organico

Calciomercato in pieno fermento, nasce il nuovo Milan oggi che, sabato 1° luglio, inizia ufficialmente la sessione estiva di trattative. Nella giornata di ieri, però, venerdì 30 giugno, si è conclusa in via ufficiale anche la stagione 2022-2023 e, pertanto, tanti calciatori che hanno fatto parte dell'organico di mister Stefano Pioli hanno detto addio al Diavolo in via definitiva.

Calciomercato Milan: tutti i giocatori che sono andati già via — Di Zlatan Ibrahimović si sapeva già: ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo l'ultima partita dello scorso campionato, Milan-Verona 3-1 a 'San Siro'. Quindi, è in procinto di partire Sandro Tonali, reduce da una fallimentare spedizione in Romania, dove ha preso parte agli Europei Under 21 con l'Italia del Commissario Tecnico Paolo Nicolato. A ore, infatti, sarà annunciata la sua cessione al Newcastle United.