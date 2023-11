Calciomercato Milan – Adams resta nel mirino: è nella lista di Moncada

Un calciomercato che potrebbe essere molto importante per il Milan . I rossoneri, a gennaio, dovrebbero andare alla ricera di alcuni giocatori per poter chiudere dei buchi presenti in rosa. Uno di questi è rappresentato dalla punta ( QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA ). Il Diavolo potrebbe avere una lista di calciatori per quelo ruolo. Ne parla anche Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan, piace Adams

Tra i primissimi nomi della lista del Milan, si legge, ci sarebbe Akor Adams attaccante del Montpellier, sia per caratteristiche tecniche che per costi. Il nigeriano, 24 anni a gennaio, è arrivato l’estate scorsa in Francia per 4,5 milioni di euro, ma ha già segnato sette reti in campionato. Il Montpellier non naviga in buone acque e ha bisogno del suo attaccante per salvarsi, per questo, una sua cessione nel calciomercato invernale sembra difficile. Il giocatore resta monitorato dal Milan e da Moncada. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic da regista non va? Osservato un talento