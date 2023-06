Calciomercato Milan – Adama Traoré, jolly da prendere in ogni momento

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , è a caccia di esterni destri offensivi. Tratta Christian Pulisic con il Chelsea , non dimentica Samuel Chukwueze del Villarreal , osserva con interesse l'evoluzione della situazione di Arda Güler del Fenerbahçe .

Calciomercato Milan, occhi anche su Adama Traoré

Il club di Via Aldo Rossi, però, non disdegnerà di cogliere delle occasioni importanti. Una di queste, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è considerato Adama Traoré, classe 1996, esterno spagnolo di origini maliane ex Barcellona che lascerà a parametro zero gli inglesi del Wolverhampton. Con i 'Wolves', nell'ultima stagione, ha totalizzato 40 partite tra Premier League e coppe nazionali, segnato 3 gol e fornito 2 assist.