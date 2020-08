Calciomercato Milan – Accordo con Rebic, palla all’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Non solo il raduno oggi. Il Milan continua a lavorare sul mercato, anche se gli annunci ufficiali scarseggiano. Oggi, però, è stato un giorno molto importante: secondo quanto riferito da Sky c’è infatti stato un incontro, in un albergo milanese, tra Paolo Maldini con Frederic Massara e Fali Ramadani, procuratore di Ante Rebic. Si è parlato del croato, per provare a definire tutti i dettagli del contratto col Milan in caso di acquisto a titolo definitivo da parte del club rossonero. Il Milan è infatti convinto: vuole tenere Rebic e proverà ad assicurarselo già in questa sessione di mercato.

La speranza è che l’Eintracht Francoforte non chieda troppo. C’è la consapevolezza, infatti, che il Milan ha assicurate le prestazioni di Rebic almeno per un altro anno e che nel 2021 mancherà solo un anno alla scadenza di contratto del croato col club tedesco. Inoltre, Rebic vuole fortemente restare in rossonero: è stato infatti raggiunto l’accordo tra le parti oggi pomeriggio. Resta da trovare dunque solo l’intesa tra club, che comunque non dovrebbe mancare. I rossoneri potrebbero versare 24 milioni per Rebic. Anche perché è la stessa cifra che i tedeschi potrebbero pagare per André Silva. Dunque, di fatto, ci sarebbe lo scambio alla pari.

