Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', tramite un articolo pubblicato sul sito ufficiale della 'Rosea'. Secondo quanto riferito il Milan sarebbe deciso a portare in fretta Luka Modric in rossonero. La trattativa avrebbe subito un'accelerata nelle ultime ore proprio da parte del club meneghino e la chiusura potrebbe arrivare nel giro di pochissimi giorni. Quanto alle cifre dell'ingaggio queste si potrebbero aggirare intorno ai 3/3,5 milioni di euro a stagione. Non siamo ancora ad una stretta di mano, ma poco ci manca.