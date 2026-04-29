Non soltanto elementi di spessore, leadership e carisma nel calciomercato estivo che attenderà il Milan, ma anche giovani di qualità: uno di questi è Gilberto Mora. I dirigenti del club meneghino e il tecnico Massimiliano Allegri, nel mese di marzo, hanno concordato una duplice strategia. Da un lato, Allegri ha chiesto di avere quattro giocatori pronti, che diano un contributo immediato per un Diavolo vincente. Gente come Adrien Rabiot o Luka Modrić, per intenderci. Dall'altro, la società vuole però perseguire anche una linea 'verde' in materia di investimenti.