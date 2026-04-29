PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Il piano Milan tra top player e “baby” fenomeni: spunta la stella che piace anche a Real e Barcellona
CALCIOMERCATO MILAN
Il piano Milan tra top player e “baby” fenomeni: spunta la stella che piace anche a Real e Barcellona
Il Milan prepara una rivoluzione per l'estate 2026: il tecnico Massimiliano Allegri vuole in squadra leader come Robert Lewandowski e Leon Goretzka, ma il club punta anche sul talento di Gilberto Mora. Tutti i nomi sul taccuino di Igli Tare
Non soltanto elementi di spessore, leadership e carisma nel calciomercato estivo che attenderà il Milan, ma anche giovani di qualità: uno di questi è Gilberto Mora. I dirigenti del club meneghino e il tecnico Massimiliano Allegri, nel mese di marzo, hanno concordato una duplice strategia. Da un lato, Allegri ha chiesto di avere quattro giocatori pronti, che diano un contributo immediato per un Diavolo vincente. Gente come Adrien Rabiot o Luka Modrić, per intenderci. Dall'altro, la società vuole però perseguire anche una linea 'verde' in materia di investimenti.
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