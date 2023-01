Calciomercato Milan – Contatti tra Maldini e l’agente di Zaniolo

Ci sarebbero dei contatti in corso tra Paolo Maldini e l'agente di Nicolò Zaniolo per portare il giallorosso al Milan

Milan, Paolo Maldini in contatto con l'agente di Zaniolo

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sembrerebbe che ci siano dei contatti in corso tra Paolo Maldini e l'agente di Zaniolo. Il Milan aspetterebbe anche fino a giugno, ma intanto attende una risposta per un eventuale trasferimento a gennaio in prestito con obbligo di riscatto. Le parole di Gianluca Di Marzio sull'interesse del Milan per Zaniolo >>>