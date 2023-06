Calciomercato – Messias sempre più lontano dal Milan: l’indizio social

Il Milan, negli ultimi giorni, si sta muovendo parecchio sul mercato in entrata, per non farsi trovare impreparato all'apertura della sessione estiva di calciomercato. Oltre a Marco Sportiello, il cui arrivo è programmato da mesi, il Diavolo sta cercando di chiudere anche per Daichi Kamada. Ma a tenere banco sono anche le uscite.