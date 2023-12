Calciomercato – Maldini lo portò al Milan, ora è vicino all’Inter

Vi ricordate quando e come Tiago Djaló arrivò al Milan? Nel gennaio del 2019, Paolo Maldini decise di puntare fortamente sull'allora talento in uscita dallo Sporting Club de Portugal. All'epoca, Djalo aveva 19 anni. Una scelta chiara di Paolo Maldini che era andato a cercarlo per poterci puntare in futuro. Djalo, invece, ha totalizzato solamente 13 presenze con il Milan Primavera, salvo poi essere venduto al Lille dopo una sola stagione. Al momento il suo valore, cita transfermarkt.it, è di 16 milioni di euro e ci sarebbe la fila per averlo.