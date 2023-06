Calciomercato – Il Liverpool offre 90 milioni al Real Madrid per Valverde

Secondo quanto riportato da El Nacional, il Liverpool avrebbe presentato un'offerta al Real Madrid per Federico Valverde

Secondo quanto riportato da El Nacional, noto quotidiano sportivo uruguaiano, il Liverpool avrebbe presentato un'offerta da 90 milioni di euro al Real Madrid per Federico Valverde. I Reds, infatti, sono in cerca di nuovi acquisti per rimediare alla pessima stagione appena conclusa.