Calciomercato – Anche il Lipsia sull’obiettivo del Milan Boniface

Uno dei nomi accostati più spesso al Milan negli scorsi mesi, in vista della sessione estiva di calciomercato, è stato quello di Victor Boniface . Il nigeriano si è messo particolarmente in mostra con la casacca dell' Union Saint-Gilloise e ha attirato su di sé gli interessi di diversi club. Oltre al Diavolo, infatti, il centravanti è stato seguito anche da Lazio e Napoli .

Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', però, sulle sue tracce si sarebbe messo anche il Lipsia, club che da sempre ha un occhio di riguardo per i giovani e la loro crescita. Il direttore sportivo del club teutonico Rouven Schroder, come riportato dal noto portale tedesco, era presente all'ultima partita di Europa League dell'Union Saint-Gilloise contro il Bayer Leverkusen proprio per seguire da vicino Victor Boniface.