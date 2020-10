Calciomercato – L’ex rossonero Kalinic andrà all’Hellas Verona

Calciomercato: Kalinic vicino all’Hellas Verona

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Nikola Kalinic, classe 1988, si appresta a tornare in Italia per la sua quarta esperienza nel campionato di Serie A. Dopo le avventure, infatti, con le maglie di Fiorentina, Milan e, nell’ultima stagione, Roma, il centravanti croato è ora vicino all’Hellas Verona. Lo ha riferito ‘gianlucadimarzio.com‘. Kalinic, corteggiato anche dal Torino, ha scelto di approdare nel club scaligero visto che, in panchina, siede il suo connazionale Ivan Juric. Kalinic, pronto per le visite mediche, arriverà in gialloblu a titolo definitivo: per lui, pronto un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO DI QUESTA CONCITATA GIORNATA >>>