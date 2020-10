ULTIME NOTIZIE MERCATO NEWS – Il Torino ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per Nikola Kalinic. L’ex attaccante del Milan torna in Serie A dopo pochi mesi, dopo la brutta stagione con la Roma e precedentemente la fallimentare esperienza spagnola.

Kalinic troverà Giampaolo e un Torino che non se la passa affatto bene. L’inizio stagionale dei granata non è stato affatto positivo. Vedremo come proseguirà la stagione.

