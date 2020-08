Calciomercato Lazio – Pronti due colpi: David Silva e Muriqi

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – La Lazio, certa della qualificazione in Champions League per la prossima stagione, sta provando a rinforzare la propria rosa. Anche e soprattutto con innesti di qualità ed esperienza. Da settimane si parla di un possibile ingaggio di David Silva a parametro zero. Lo spagnolo è andato in scadenza di contratto con il Manchester City.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano (i tweet sopra), David Silva è ad un passo dalla Lazio. Nei prossimi giorni i dettagli economici. Ma c’è di più, la Lazio punta anche Vedat Muriqi (attaccante 26enne) del Fenerbahce: pronti 16 milioni di euro. Cifra importante, che unita allo stipendio per Silva che non sarà certo basso, fa capire che i biancocelesti fanno sul serio per rinforzare la rosa per la stagione ormai imminente.

